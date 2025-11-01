Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te MHP'den "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri

        MHP Bitlis İl Başkanlığınca "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri yapıldı.

        Giriş: 01.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:28
        Bitlis'te MHP'den "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri
        MHP Bitlis İl Başkanlığınca "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri yapıldı.

        MHP İl Başkanı Tekin Uçak, MHP MKYK Üyesi Fatih Tatlısu ve MHP Bitlis Merkez İlçe Başkanı Emrullah Kınay, kentteki iş yerleri, taziye evleri, kıraathane ve evleri ziyaret etti.

        Vatandaşlarla Türkiye gündemi ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sohbet eden Uçak, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Uçak, ziyaretlerde Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattıklarını söyledi.

        Vatandaşların süreçle ilgili umutlu olduğunu belirten Uçak, şunları kaydetti:

        "Liderimizin öncülük ve mihmandarlığını yaptığı Terörsüz Türkiye çalışmalarının toplumumuzu ne denli rahatlattığını, milli birlik ve beraberliğe olan ihtiyacı yerinde ve ilk ağızdan duymanın mutluluğunu yaşadığımızı bilmenizi isterim. Özellikle coğrafyamızda yarım asra varan kanlı terör olaylarının çaldığı nesillerin, genç dinamiklerinin, ekonominin, istihdamın ve kültürel yozlaşmanın müsebbibi olduğu gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Bu derin sosyolojik yaranın liderimizin ortaya koyduğu tarihsel iradeyle çözüme kavuşacağı umudunun hemşehrilerimizin dilinden liderimize olan güvenle dile getirilmesi teşkilat olarak bizlerin şevk ve heyecanını artırmaktadır."

        Milli birlik ve kardeşliğin sağlanmasıyla Bitlis'te ekonomi, istihdam ve her anlamda gelişimin artacağını ifade eden Uçak, şöyle devam etti:

        "Ziyaretlerde organize sanayimizin daha fazla istihdamı sağlayacak şekilde canlandırılması, bölgemizin en simgesel yerlerinden Nemrut Kalderası'nın turizm odaklı canlandırılması, çevreyolu ile bağlantı noktalarının bir an önce tamamlanarak trafik sorununun aşılması, tarımsal desteklemelerinin daha işlevsel olması, özellik okul çevrelerinde baş gösteren asayiş olaylarının önlenmesi, kamuya açık alanlarda ve ticarethanelerde devlet denetiminin artırılması, haksız rekabetin önüne geçilmesi gibi konuları konuştuk. Onlara bu konuların takipçisi ve çözümü yönünde sahipleneceğimizin sözünü verdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

