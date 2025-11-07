Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:33
        Bitlis'te "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından gösteriler yapıldı, şiirler okundu, türküler seslendirildi.

        Programa Vali Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

