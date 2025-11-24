Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Sinevizyon ve oratoryo gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.
Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Şefik Ak, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
