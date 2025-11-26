Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Giriş: 26.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:19
        Hizan'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Kültür Merkezi'nde Kaymakam Sait Muhammed Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler masaya yatırıldı.

        Programa alınan hizmetlerin de konuşulduğu toplantıda, birlik çalışmaları ve gündem maddeleri detaylı şekilde konuşuldu.

        Toplantıya, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

