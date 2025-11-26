Hizan'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.
Kültür Merkezi'nde Kaymakam Sait Muhammed Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler masaya yatırıldı.
Programa alınan hizmetlerin de konuşulduğu toplantıda, birlik çalışmaları ve gündem maddeleri detaylı şekilde konuşuldu.
Toplantıya, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.
