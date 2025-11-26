Bitlis'te Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya başkanlığında "Kış Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Karakaya, kış aylarında yürütülecek çalışmalar için bir araya geldiklerini söyledi.

Yollarda kapanma veya yoğunluk yaşanması halinde meydana gelecek olumsuzluklar için tedbir alınması gerektiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminin olumsuz yönlerini konuşuyoruz ancak kar yağışı, hem su kaynakları hem de enerji açısından oldukça değerlidir. Biz kar yağışının vatandaşlarımıza olumsuz yansımalarını önlemek veya en aza indirmek için gerekli planlamaları yapıyoruz. Temennimiz, insanlarımızın sorun yaşamadığı ve kazaların olmadığı bir kış mevsimi geçirmektir."

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise "Özellikle kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde zorunlu hale gelen kış tedbirlerini ele almak amacıyla toplantı düzenledik. Üç yıldır bu toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Geçmiş yıllarda alınan kararlar ilimizde kış dönemlerinin daha güvenli ve sorunsuz geçirilmesine katkı sağlamıştır. " dedi.