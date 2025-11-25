Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımına başlanan Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar devam ediyor.

Vali Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Viyadük, bir süre önce delme işlemi tamamlanan tünel ve yolla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, zorlu bir coğrafyada güzel bir hizmetin hızla yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karakaya, "Bitlis-Tatvan çevre yolu, Van ve Diyarbakır hattında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet verecek. Çevre yolunun uzunluğu yaklaşık 10,2 kilometredir. Çevre yoluyla ilgili çalışmalar epeydir devam ediyor. Bu çalışmalar ikmal ihalesiyle hız kazandı. Bu 10,2 kilometrelik yol güzergahında çift tüplü iki tünelimiz mevcut. Bu tünellerden birinde artık geçiş sağlandı. T2 dediğimiz tünelin de üçte ikisi tamamlandı." dedi.