        Bitlis Haberleri

        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilerle bir araya geldi

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:33
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilerle bir araya geldi
        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, okulu ziyaret eden Tanğlay, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Sınıfları gezerek öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları okuyan Tanğlay, çocukların içten ifadeleri karşısında duygulandığını söyledi.

        Öğrencilere boyama setleri hediye ederen Tanğlay, "Çocuklarımızın bize olan sevgisi ve güveni, tüm çabalarımızın anlamı. Her bir mektup, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Onların mutluluğu için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

