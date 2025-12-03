Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Bitlis Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulda yapılan etkinlikte müzik öğretmeni Veysel Sulukaya eşliğinde sahne alan özel öğrenciler, çeşitli türküleri seslendirdi, şiirler okudu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, özel eğitimdeki temel amaçlarının özel bireylerin hayatın her alanında diğer bireylerle eşit imkanlara sahip olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Özel bireylerin proje ve sportif alanlarda elde ettiği başarıların, onların önündeki engelleri ortadan kaldırdığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimizi bugün yurt dışına dahi gönderebiliyor olmamız bizim için çok anlamlı. Son yıllarda devletimizin sunduğu imkanlar özel bireyler için sonuna kadar kullanılmaktadır. Devletin desteğinin yanında toplumun da özel bireylere karşı ciddi bir görevi vardır. Bu görevin temelinde sevgi ve saygı bulunmaktadır."

Okul Müdürü Yılmaz Üstündağ ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, özel bireylerin toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri ve yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmaları için önemli bir farkındalık günü olduğunu vurguladı.