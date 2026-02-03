Bitlis'te kar etkili oldu

Bitlis'te aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan ve giderek etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalara yol açan kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rahva bölgesinde Tatvan ve Güroymak kara yollarında görüş mesafesi düştü. Belediye ekipleri de ana arterlerde kar temizleme çalışması başlattı.

