Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te kar etkili oldu

        Bitlis'te aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve giderek etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ulaşımda aksamalara yol açan kar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Rahva bölgesinde Tatvan ve Güroymak kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Belediye ekipleri de ana arterlerde kar temizleme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
        Bitlis'te kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
        Bitlis'te zincirleme trafik kazası
        Bitlis'te zincirleme trafik kazası
        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılığa karşı bilgilendirme
        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılığa karşı bilgilendirme
        Bitlis'te köy yollarına düşen kaya parçaları ve toprak yığını temizlendi
        Bitlis'te köy yollarına düşen kaya parçaları ve toprak yığını temizlendi
        Bitlis'te yağış sonrası 6 farklı noktada heyelan meydana geldi
        Bitlis'te yağış sonrası 6 farklı noktada heyelan meydana geldi
        Bitlis'in 2 ilçesinde köy yollarında heyelan ulaşımı etkiledi
        Bitlis'in 2 ilçesinde köy yollarında heyelan ulaşımı etkiledi