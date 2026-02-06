Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki araçta 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, Tatvan'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve kaçış güzergahında 11 parça halinde 9 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.



Ekiplerce farklı bir araçta yapılan aramalarda ise yakıt deposuna gizlenmiş 28 parça halinde 8 kilogram skunk bulundu.



Olaylarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

