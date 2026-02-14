Canlı
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te toprak kayması sonucu 2 iş yeri zarar gördü

        –Bitlis'te toprak kayması sonucu 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Giriş: 14.02.2026 - 17:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:55
        Bitlis'te toprak kayması sonucu 2 iş yeri zarar gördü
        –Bitlis'te toprak kayması sonucu 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Saray Mahallesi'nde sağanak nedeniyle heyelan oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Can kaybının yaşanmadığı olayda 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerine gelen Vali Ahmet Karakaya, ekiplerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

        Karakaya, basın mensuplarına, yağışlar nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiğini söyledi.

        Ekiplerin bölgede önlem aldığını belirten Karakaya, "Esnafımızın erken uyarısı çok önemliydi. Bölgemizde son günlerde yoğun kar yağışları oldu. Havanın hızla ısınması ve yağmur, karların erimesini hızlandırarak heyelan riskini artırıyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor, olası riskler için önlemler planlanıyor." dedi.

        İş yeri zarar gören Mehmet Ali Binzet ise "Toprak kaymasını fark eder etmez AFAD ekiplerini bilgilendirdik. Ekiplerin gelmesiyle dükkanlarımızı boşalttık, herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak makinelerimiz ve iş yerimiz zarar gördü, dükkanlarımız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

