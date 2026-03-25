        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.

        Giriş: 25.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırlarındaki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

        Kış boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da buzların çözülmesiyle uzun bir aranın ardından tekneleriyle göle açıldı.

        Göl yüzeyindeki buz parçaları arasında balık avlamaya çalışan köylüler, drone ile görüntülendi.

        Balıkçılık yapan Bayram Can, basın mensuplarına, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla göldeki buzların erimeye başladığını söyledi.

        Can, "Gölün buzları açıldı, bizler de avcı olarak teknelerimizi göle açtık. Balık avlıyoruz. Geçimimizi balık avlayarak sağlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Kar kaplanları" ilkbaharda metrelerce karla mücadele ediyor
        Buzların çözülmeye başladığı Nazik Gölü'nde balıkçı tekneleri yeniden suya...
        Bitlis'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Bitlis ve Hakkari'de kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bitlis'te yağmur sonrası köy yolunda çökme meydana geldi
        Bitlis'te okullarda ikinci ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
