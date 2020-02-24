Donan Nazik Gölü’nde Eskimo usulü balık avı Köylüler tehlikeye aldırış etmeden buzları kırarak balık avlıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise Eskimo usulü balık avı yapıyor.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde yaklaşık 3 kilometre yürüyen köylüler, kazma ve küreklerle 40 santimetrelik buz tabakasını kırarak, göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali türünde balıklar avlıyor.

Ahlat’ın Dilburnu köyünde balıkçılık yaparak geçimini yapan Caner Kardoğan isimli vatandaş, 10 yıldır balık avcılığını yaptığını belirtti. Kışın donan Nazik Gölü’nde balıkçılık yapmanın çok zor olduğunu belirten Kardoğan, “Buz tutan Nazik Gölü’nün üzerine çıkıyor, 2 veya 3 kilometre yürüyüp ağlarımızı atıyoruz. Balık avlıyoruz, geçimimizi balıkçılıkla yapıyoruz. Gölümüz 1 aydır buz tutmuş vaziyette. Bu sene biraz balık az çıkıyor ama yine de çok şükür gül gibi geçinip gidiyoruz” dedi.

Ömer Ayaz isimli balıkçı da sabah Nazik Gölü’nün üzerine çıkıp önceden attıkları ağları çektiklerini belirterek, “Sabah 34 kilometre yol kat ettik. Daha önce attığımız ağları çıkarmaya geldik. Bugün yaklaşık 78 kilo balık tutabildik. Onları götürüp satacağız. Buzun kalınlığı 3040 santimetre civarındadır. Buz tabakası sağlam kırılma riski yok. Yaklaşık 10 ve 15 gün sonra gölün buzu çözülmeye başlar” diye konuştu.

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