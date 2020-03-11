Bitlis’teki spor kulüplerine teşekkür belgesi

Bitlis’te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyetini sürdüren spor kulüplerine teşekkür belgesi verildi.

Bitlis Öğretmenevinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belge dağıtım törenine İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, Bitlis ve ilçelerindeki spor kulübü yöneticileri katıldı. Belge dağıtım töreni öncesinde konuşan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, spor kulüplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan teşekkür belgeleri kulüp başkanlarına teslim edildi. Program, katılanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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