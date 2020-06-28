Ahlat’ta 2 bina daha karantinaya alındı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka tespit edilen biri ilçe merkezi, biri de köyde olmak üzere 2 bina daha karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Kırklar Mahallesi Kırklar Düzü 4. Sokak No: 1 adresindeki bina ile Güzelsu köyü 1. Küme mevki No: 24 adresindeki bina 28.06.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların binalarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binalarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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