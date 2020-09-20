Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü



Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)(DHA)BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nde temizlik işçisi Ecvet Ürün'ün, el arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 2 gün önce ilçe merkezinde çöpleri topladı. Ürün'ün, çöpleri boşalttığı el arabasını bezle sildiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Video, paylaşımın ardından yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, el arabasını özenle temizleyen işçiye duyarlılığından ötürü destek mesajları yazdı. Görüntüleri izleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de temizlik işçisi Ürün'e teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-09-20 17:44:37



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