Hizan’da korona virüs denetimi

– Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

Tatvan Kaymakamı ve Hizan Kaymakam Vekili Tekin Erdemir’in talimatları ile emniyet ve jandarma personelleri ile birlikte ilgili kurum amirlerinin katılımıyla iş yerleri denetlendi. Ekipler, esnaf ve vatandaşa sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısında bulundu.

Denetime İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.