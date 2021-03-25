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Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak Selçuklu Meydan Mezarlığı "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak

İHA

Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak Selçuklu Meydan Mezarlığı "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki tarihi mezar taşları, Avrupa Birliği (AB) hibe programı kapsamında "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak.
Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin ortak hazırladığı proje kapsamında “Anadolu’nun Orhun Abideleri” diye de adlandırılan 8 binden fazla tarihi mezarın bulunduğu 210 dönüm alan üzerine kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda toprak altında kalan, kırılan abidevi mezar taşları ayağa kaldırılacak, tanıtım filmleri ve fotoğraf sergisiyle ilk olarak İtalya’da tanıtılacak. Avrupa Birliği (AB) Ortak Kültür Mirasının Korunması Hibe Programı kapsamında desteklenen proje ile mezarlıktaki kırık ve toprak altındaki 100 mezar taşı ortaya çıkarılarak restorasyon ve liken temizlikleri yapılacak, kitabeleri okunacak, mezarlığın tanıtım filmi ve mezar taşlarının fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergileri ilk etapta Ahlat ve İtalya'da sergilenecek. Projenin her yıl yenilenerek birçok Avrupa ülkesinde tanıtımının yapılması amaçlanıyor.

“Tanıtıma büyük katkısı olacak”
Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, projenin tanıtıma büyük katkısı olacağını ifade ederek, “Selçuklu Meydan Mezarlığı 210 dönümlük bir alana yayılmış ve bünyesinde 8 bin 103 tane mezarı barındırıyor. Kapladığı alan itibariyle ve bünyesinde taşıdığı mezar çokluğu itibariyle dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı unvanına sahiptir. Ayrıca yine dünyanın en büyük üçüncü tarihi mezarlığı arasında yer almaktadır. Ziyaretçi potansiyeli çok yüksek bir alanda bulunmaktayız. Bunun için her sene bakanlığımızın desteğiyle biz burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle güzel bir noktaya taşımış durumdayız. Mezarlık ziyaretçilerin çok rahat gezebileceği bir hale getirilmiştir. Bununla beraber kaymakamlığımız ve Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında 100 tane daha mezar taşımızın ayağa kaldırılması ve restore edilip likenlerden temizlenmesi çalışması yapılacak. Gerekirse okumasını da yapacağız. Tabi buradaki amacımız aslında mezarlığımızı ve mezar taşlarımızı, değerli kültür mirasımızı hem Türkiye’de hem İtalya’da tanıtımını yapmak. Bu tanıtıma vesile olacak kaymakamlığımıza ve derneğimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür desteklerle de mezar taşlarımızın hızlı bir şekilde restorasyonlarını tamamlayıp turizme kazandırılması noktasında hız kazanmış olacağız” dedi.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin de, “Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak çalışan kazı başkanlığının çalışmalarına maddi kaynak sağlamak amacıyla bu projeyi yaptık, sunduk ve projemiz onay aldı. Projemiz Avrupa Birliği’nin ortak kültür mirasının korunması çerçevesinde yapılmıştır. Proje kapsamında 100 adet mezar taşında restorasyon çalışması yine bu taşların liken temizliğinin yapılması, kitabelerin okunması, kitabelerin karekod haline getirilmesi ve ziyaretçilerin hizmetine sunulması amacıyla gerçekleştirilecektir. Yine proje kapsamında kısa film çalışması yapılacak; Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak. Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi Türkiye ve İtalya’da yapılacak. Yine Türkiye ve İtalya’da akademisyenlerimizden oluşan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili sempozyum düzenlenecektir. Projede amacımız Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda Ahlat Kazı Başkanlığınca yürütülen çalışmalara hem maddi kaynak sağlamak hem bu kültür hazinemizi yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığını arttırmaktır. Projemizin sahibi Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği olup proje ortaklarımız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ahlat Müze Müdürlüğü ve İtalya Lecce’den bir sivil toplum kuruluşudur ”diye konuştu.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ise Selçuklu Mezarlığı'nda yer altında kalan mezar taşlarının da turizme kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Adıyaman, “Avrupa Birliği’ne vermiş olduğumuz ‘Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi’ geçti. 1 Nisan itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Burada amacımız dünyanın en büyük mezarlıklarından olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yer altında bulunan mezar taşlarının liken temizliğinin yapılması ve tanıtım filmleri çekilerek hem Türkiye’de hem yurt dışında tanıtmaktır. Proje kapsamında hem Ahlat’ta hem İtalya’da fotoğraf sergisi olacak ve bunun yanı sıra sunum olacak ve kısa film çalışmamız olacak. Bu tanıtımı Ahlat’tan sonra İtalya’da yapıp Allah’ın izniyle Ahlat’ı tüm dünyada tanıtmayı amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.

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