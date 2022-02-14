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Aşkın ve barışın sembolü 'Karanfil Bezeli Elma'

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gençler, İranlı Kürtlerin kültüründe aşkın ve sevginin sembolü olarak kabul edilen karanfil bezeli elma yaparak binlerce yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Aşkın ve barışın sembolü 'Karanfil Bezeli Elma'

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gençler, İranlı Kürtlerin kültüründe aşkın ve sevginin sembolü olarak kabul edilen karanfil bezeli elma yaparak binlerce yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyor.
Tatvan’da Fikir Dergisi Editörü Mert Atal ve Editör Yardımcısı Sefkan Karaaslan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla karanfil bezeli elma geleneğini devam ettirmek için bir araya geldi. Gençler, İran Kürtleri tarihinde sevgililerin, sevdiklerinden ayrı düşenlerin sevdasını dile getirmek, yeniden hatırlatmak için sunduğu bir kadir kıymet bilirlik nişanesi olarak bilinen ve bir yandan da barışı simgeleyen ‘Sêva Mêxekrêj’ yani 'Karanfille bezenmiş elma' yaparak bu geleneği yeniden yaşatmaya çalışıyor. Yaklaşık 3 saat süren ve zahmetli bir yapımı olan karanfil bezeli elmanın yapımında, kırmızı elmanın üzeri en küçük bir boşluk bırakmamak kaydıyla karanfillerle donatılıyor. İşlem bittikten sonra kuru karanfilin kokusu taze elma kokusuyla buluşunca güzel bir koku yayarken yaklaşık 100 yıl bozulmadığı da söyleniyor.

“Unutulmaya yüz tutmuş bir kültür”
Karanfil bezeli elmanın İran Kürtlerinden geldiğini ve unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Fikir Dergisi Editörü Mert Atal, “Fikir Dergisi ailesi olarak her sene Şubat ayının 14’ünden önceki gün toplanıp Sevgililerin birbirlerine armağan edecekleri en güzel hediyelerden bir tanesi olan Karanfil bezeli elmayı yeni baştan yapıyoruz. Kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Buradaki temel amacımız, eski kültürleri yeniden yaşatmak ve yeniden ön plana çıkarmaktır. Bunun çok anlamlı bir tarafı da birbirlerine sevgilerini ifade edemeyen çiftler karanfil bezeli elmayı yapıp sevgilerini bu şekilde ifade ediyorlardı. Geçmişi çok eskilere dayanır. İran Kürtlerinden gelme bir kültürdür. Bu kültür unutulmaya yüz tutmuştu. Bizim de kendi hedeflerimiz arasında eski kültürleri yeniden canlandırmak olduğu için böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık 3 yıldan beridir karanfil bezeli elmayı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“100 yıllık kendini koruma zamanı var”
Bu simgenin ağrılı bir yapılış süreci olduğunu belirten Atal, “Çünkü karanfilin etrafı hafiften dikenli ve elmanın içerisine yerleştirirken parmaklarımıza batıyor. Ağrılı ve sancılı bir süre var. 100 yıllık bir kendini koruma zamanı var, bozulmuyor ve kokusu çok güzel” şeklinde konuştu.

“Sevgiliye söylenemeyen ve açıklanamayan aşklar için hediye edilir”
Bir yandan barış anlamının da olduğunu dile getiren Fikir Dergisi Editör Yardımcısı Sefkan Karaaslan, “Karanfil bezeli elma İran Kürtlerinden kalma bir kültürdür. Karanfili elmanın bütün her tarafına bezeyip hediye edilir. Bunun anlamı ise sevgiliye söylenemeyen, açıklanamayan aşklar için hediye edilir. Ayrıca barış anlamı da vardır. Barış anlamında araları kötü olan arkadaş ve akrabalar karanfil bezeli elma yapıp hediye ediyorlar. Ve bu şekilde aralarındaki küslük giderilmiş oluyor. Biz de bu kültürü yaşatmak için uğraşıyoruz. Bunu 3 yıl önce keşfettik. Seywan Saeddian İran Kürdü bir sanatçıdır. Ve onun projelerinden öğrendik" dedi.
Karanfil bezeli elmanın güzel bir anlam teşkil ettiğini vurgulayan Karaaslan, “Biz fikir dergisi ailesi olarak her yıl toplanıp bu şekilde Sevgililer Günü için etkinlik düzenliyoruz. Önceden hazırlığımızı yapıp 14 Şubat'ta toplanıp karanfil bezeli elmamızı tanıtıyoruz. Kırmızı elmanın seçilme sebebi ise aşkın ve sevginin rengi olduğundan dolayı tercih ediliyor. O yüzden karanfil bezesi yapılırken kırmızı elma daha çok tercih ediliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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