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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Elmastaş, “Bitlis’e Tıp Fakültesi için geri sayım başladı”

İHA

Rektör Elmastaş, “Bitlis’e Tıp Fakültesi için geri sayım başladı”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversite olarak en büyük hayallerinden biri olan Tıp Fakültesi için geri sayımın başladığını söyledi.
Üniversite bünyesinde açılması planlanan yeni bölümlerle ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Elmastaş, üniversitenin kuruluşundan bu yana en büyük hayali olan Tıp Fakültesi için YÖK’e resmi başvuruyu yaptıklarını söyledi. Tıp Fakültesi açılabilmesi için gerekli olan kriterlerin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Elmastaş, “Bir ile Tıp Fakültesi kurulabilmesi için hastane ve nüfus başta olmak üzere bazı kriterler vardı. Bitlis olarak bizler bu kriterlerin tamamına yakınını tamamlamış durumdayız. Bu manada kriter olarak genelde bir hastane isteniyor, ikici olarak belli bir nüfus isteniyor. Örneğin Bitlis’te şuan için 360 bin dolayında bir nüfusumuz var. Bu nüfus hastalıklar açısından, bir Tıp Fakültesi açısından yeterli midir diye bakılır. YÖK’te de karşılaştığımız sorulardan biri de buydu sürekli. Fakat bizler Bitlis Eren Üniversitesi olarak hastanenin sadece Bitlis’e değil, Muş ve bölgeye hitap edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada bunun bir haritalama çalışmasını yapmıştık. Kampüs ve hastanenin aslında iki ilin merkezinde yer alıyor. Şuanda Muş ilimizde Diş Hekimliği kuruldu. Biz istiyoruz ki Tıp Fakültesi de burada olsun. Burada 1 milyonluk bir nüfusa hitap edeceğini ön görüyoruz. Bu noktada gerekli kriterlerden biri olan nüfus kriteri açısından bir sıkıntı görünmüyor. Yine diğer bir kriter ise hastane isteniyor. Şuanda hali hazırda Rahva bölgesinde yer alan Tatvan Devlet Hastanemiz var. Şuan 550 yataklı olarak tamamlanacak, bunun çalışmaları yapılıyor. Hastane anlamında da hazır sayılırız. Bu anlamda bu kriterde tamam. En büyük avantajımızda şuan da hali hazırda çalışan bir hastanenin dönüştürülmesi olacak. Tabi gerekli ilaveler gelecek klinik hizmeti açısından. Ayrıca yine bir kriter olarak Morfoloji Binası olarak ifade edilen eğitim binası var. Bu çok maliyetli bir iş. Orta ölçekli bir bina bile yaklaşık 100 Milyon maliyetli bir iş. Bununda tamamını Eren Ailesi üstlenmiş durumda. Buda yapıldığı zaman, zaten devletin hiçbir masrafı olmadan aslında Tıp Fakültesi ve araştırma hastanesi rahatlıkla kurulabiliyor. Yani özetle gerekli kriterler anlamında, fakültenin açılması anlamında bir problem görünmüyor. Bu noktada bizler gerekli girişimlerde bulunduk. Olumlu geri dönüşler var, geri sayım başlamış durumdayız. İnşallah en kısa sürede de Tıp Fakültesini kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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