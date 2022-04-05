Tatvanlı sporculardan büyük başarı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 20212022 okul sporları faaliyet programında yer alan tenis yarı finallerinde gençler kategorisinde Tatvanlı sporcular büyük başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 20212022 okul sporları faaliyet programı çerçevesinde Adıyaman’da düzenlenen tenis yarı finaline Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 12 ilden 175 sporcu katılım sağladı. Yarı finale gençler kategorisinde Bitlis’i temsil etmek için Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinden 6 kız, 6 erkek olmak üzere 2 takım katıldı. Sahada ter döken sporcular Bitlis’i en iyi temsil edebilmek için sahada ter döktü. Grupta Bitlis’i temsil etmek için yarışan erkek takımı birinci olurken İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.