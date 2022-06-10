Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü

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Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mutki’ye bağlı Küllüce köyünde yaşayan iki aile arasında yaşanan ot biçme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonucu Meran ve Naif K. olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Özmen K. da kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Köyde ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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