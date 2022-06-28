Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı

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Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

Mutki ilçesine bağlı Çatak köyünde karganın tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumunu VEDAŞ’a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen VEDAŞ çalışanları, köye giderek kargayı tellerden kurtardı.

Tellerden kurtulmak için çaba gösterirken her iki ayağında da kırıklar meydana gelen karga, ekipler tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.

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