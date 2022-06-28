Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı

Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Mutki ilçesine bağlı Çatak köyünde karganın tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumunu VEDAŞ’a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen VEDAŞ çalışanları, köye giderek kargayı tellerden kurtardı.
Tellerden kurtulmak için çaba gösterirken her iki ayağında da kırıklar meydana gelen karga, ekipler tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.