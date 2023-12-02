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        Haberler Gündem Güvenlik Bitlis merkezli 9 ildeki 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama

        Bitlis merkezli 9 ildeki 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama

        Bitlis merkezli 9 ilde gerçekleştirilen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 88 kişiden 46'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:27
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        9 ildeki 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama
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        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Bitlis merkezli 9 ilde 113 farklı adrese emniyet, jandarma ve MİT tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis´te 44, Van´da 23, Siirt´te 15, İstanbul´da 23, Mersin´de 2, Muğla´da 2, Adana´da 2, Mardin´de 1 ve Düzce´de 1 olmak üzere toplam 113 adrese düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 123 adet tabanca fişeği, 18 av tüfeği, 218 adet av tüfeği fişeği, 5 AK 47 kalaşnikof şarjörü, 28 adet cep telefonu ve sim kartları, 11 CD, 4 laptop ve tablet bilgisayar, 7 örgütsel yayın ile 4 adet örgütsel poster ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 88 şüpheliden 46´sı tutuklanırken, 42'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında yakalanamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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