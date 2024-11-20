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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te aydınlatma çalışması tamamlandı | Son dakika haberleri

        Bitlis'te kale surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı

        Bitlis'te tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma" ve "Dere Üstü Islah" projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı ışıklandırıldı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte tarihi dokuya uygun bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "Bu proje çarşımızın ilk etabını oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:44
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        Bitlis'te, kent merkezindeki tarihi Kalealtı Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yenilenerek modern görünüme kavuşturuldu.

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        Tarihi dokuya uygun şekilde taş mantolama sistemiyle kaplanan Kalealtı Çarşısı'ndaki iş yerleri, Bitlis Kalesi'nin surları ile dere yatağında yapılan aydınlatma çalışması da tamamlandı.

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        Kent sakinleri ve ziyaretçilerden ilgi gören proje ile hem Bitlis'in tarihi ve kültürel değerleri hem de tarihi doku ortaya çıkarıldı.

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        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, proje kapsamında 35 dükkanın dış cephesinin Bitlis taşıyla yenilendiğini, kale surları, dere yatağı ile çarşının ışıklandırılarak bölgeye estetik bir atmosfer kazandırıldığını belirtti.

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        Kentte tarihi dokuya uygun bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Tanğlay, "Bu proje çarşımızın ilk etabını oluşturuyor. Gelecekte hanlarımızı, hamamlarımızı, tarihi evleri ve köprülerimizi de hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Tarihimizi gün yüzüne çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz" dedi.

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