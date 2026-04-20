Bitlis 'in Tatvan ilçesinde TIR’la çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tatvan-Van kara yolu Düzcealan köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Van yönünden gelen TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Otomobildeki 2 kişi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan TIR şoförü ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.