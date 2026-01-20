Habertürk
        Bitlis'te sahte altın operasyonu: 2 tutuklama

        Bitlis'te sahte altın operasyonu: 2 tutuklama

        Bitlis'te jandarma ekiplerince sahte altın imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:30
        Sahte altın operasyonu: 2 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte altın imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, ‘Kıymetli Damgada Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işledikleri belirlenen 2 şüphelinin, gerçek gram altını eritip bakır yoğunluklu materyallerle karıştırarak sahte altın ürettiklerini ve piyasaya sürdüklerini tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerinde ve araçlarında yaptığı aramada 15 adet sahte 22 ayar bilezik, 593 gram altın zincir, 1 kilo 190 gram metal renkli alaşım maddesi, 10 adet sahte 1’er gramlık 22 ayar kapalı paket içerisinde altın, ortasında çeyrek altın bulunan 1 bileklik, sahte olduğu değerlendirilen 3 altın ziynet eşyası ile altın üretimi, işlenmesi ve ayar tespiti amacıyla kullanılan elektronik aletler, teknik ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        Çetiner Çetin, Suriye'den aktardı

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Suriye'deki gelişmeleri aktardı

