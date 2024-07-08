Bitmeyen Hint düğününde sahne Justin Bieber'ın: 10 milyon dolar aldı!

SU GİBİ PARA AKITIYOR

Gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı. Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika Merchant ile evleneceği Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.

Damadın milyarder babası Mukesh Ambani, düğün için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant Ambani için de belli ki bundan daha fazla harcama yapacak.