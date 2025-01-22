Gözyaşlarını tutamayan Aydın Durak, “Yaklaşık 2016 yılında aldım. 2016 yılından 2020 yılına kadar hep kiracıydım. Burası bu şekilde bırakılıp gidildikten sonra, ev sahipleri kiraları fazla yapınca tek çarem burayı yapmaktı. Bu evi ilk yapanlardan biriyim. Sağ olsunlar, komşularım bana destek verdi. Burayı yapıp, bu hale getirdim. Kiradan kurtuldum derken şimdi belediye bizi tahliye ediyor" dedi.

Durak, "Buradan çıktıktan sonra, artık nerede yaşayacağız? Nerede kalacağız? Onu da bilmiyorum. Çocuklarım var. Dışarıda kalmaktansa en azından evimizde kalayım buna izin vermiyorlar. Evim var benim mi? Belediyenin mi? Müteahhittin mi? Belli değil. Çocuklarımla ya dışarıda kalacağız ya da çadır kurup burada yaşayacağız. Evimde oturmak istiyorum. Çıkmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.