Biyolojik yaşınız ve gerçek yaşınız birbirini tutuyor mu? Bu yöntemlerle biyolojik yaşınızı düşürmek mümkün!

Bedeninizin yaşı, kronolojik yaşınızın aksine, biyolojik yaşınızı gösterir. Bu yaş; kalp sağlığınız, esneklik, kas gücü ve vücut kompozisyonu gibi fiziksel testlere dayanarak belirlenir. Bu testler, çevrenizdeki genel popülasyon veya sağlıklı popülasyon ile karşılaştırarak değerlendirme yapar. Biyolojik yaşınızın yüksek olması, iyileştirilecek alanların olduğunu gösterebilir.

FİZİKSEL KONDİSYON TESTLERİ

Dinlenme Nabzınızı Ölçün

Kalbiniz, vücut sağlığınızın önemli bir göstergesidir. Dinlenme nabzınızın dakikada 60-100 arasında olması sağlıklı kabul edilir. Yüksek bir dinlenme nabzı, kalbinizin daha fazla çalıştığını ve güç kaybına uğradığını gösterir. Dinlenme nabzınız 100’ün üzerindeyse, biyolojik yaşınıza +1 ekleyin.

REKLAM Güç Testi Güç, kas kütlesiyle doğru orantılıdır ve yaşlandıkça azalma eğilimindedir. Dizlerinizi yere koyarak (modifiye şınav) yapabildiğiniz kadar şınav yapın. 10’dan az yapabiliyorsanız +1, 20’den fazla yapabiliyorsanız -1 ekleyin. VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜMLER Bel-Kalça Oranınızı Hesaplayın Bel-kalça oranı, vücut yağının dağılımını ve sağlığı gösterir. Belinizi ve kalçanızı (en geniş yerden) ölçerek, bel ölçünüzü kalça ölçünüze bölün. Erkeklerde 1.0 ve kadınlarda 0.85’in üzerindeyse biyolojik yaşınıza +1 ekleyin.

Vücut Kitle İndeksi (BMI) Hesaplayın Vücut kitle indeksi, boyunuza göre kilonuzu değerlendirir. BMI’niz 25-29.9 arasındaysa +2, 30’un üzerindeyse +3 ekleyin. Eğer 18.5-25 aralığındaysa biyolojik yaşınızdan -1 çıkarın. REKLAM Vücut Yağı Analizi En doğru vücut yağ ölçümü, biyolojik empedans analizi ile yapılır. Kadınlarda vücut yağı %15-24 arasında, erkeklerde %6-17 arasındaysa biyolojik yaşınıza ekleme veya çıkarma yapmayın. Kadınlarda %25-33 aralığındaysa +0.5, erkeklerde %18-24 aralığındaysa +0.5 ekleyin.

YAŞAM TARZI DEĞERLENDİRMESİ Uyku Sürenizi Hesaplayın Uykunun eksikliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz etkiler. Eğer 7-9 saat uyuyorsanız biyolojik yaşınızdan -0.5 çıkarın. 5-6 saat uyuyorsanız veya 9 saatten fazla uyuyorsanız +1, 5 saatten az uyuyorsanız +2 ekleyin. Alkol ve Sigara Tüketimini Değerlendirin Alkol ve sigara, vücut yaşını yükseltebilir. Sigara içmiyorsanız ve hiç içmediyseniz biyolojik yaşınızdan -3 çıkarın. Günlük önerilen miktarı aşmıyorsanız, biyolojik yaşınızdan -0.5 çıkarın. Aşıyorsanız +2 ekleyin. Eğer sigara içiyorsanız, +3 ekleyin.

Beslenme Düzeninizi İnceleyin İyi bir beslenme düzeni, kaslarınızı, kemiklerinizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Dengeli bir diyet sürdürüyorsanız, biyolojik yaşınıza ekleme veya çıkarma yapmayın. Yetersiz besleniyorsanız +1 ekleyin. REKLAM VÜCUT YAŞINIZI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ? Daha genç bir biyolojik yaşa sahip olmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek önemlidir. Beslenmenizi iyileştirerek, düzenli egzersiz yaparak ve zihinsel sağlığınıza dikkat ederek vücut yaşınızı düşürebilirsiniz. Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Edinin

Taze meyve, sebze, sağlıklı yağlar ve işlenmemiş gıdalar tüketmek biyolojik yaşınızı azaltabilir. Kötü kolesterolü düşüren, tansiyonu dengeleyen ve beyin fonksiyonlarını güçlendiren besinleri tercih edin. Düzenli Egzersiz Yapın Egzersiz, kas ve kemik sağlığını güçlendirir, zihinsel sağlığı iyileştirir ve biyolojik yaşı düşürür. Haftada 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika yoğun tempoda egzersiz yapmanız önerilir. Kuvvet artırıcı aktiviteler de haftada en az iki gün yapılmalıdır. Zihinsel Sağlığınızı Korumak