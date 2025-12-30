'Biz de Varız!' filmleri İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ‘Biz de Varız!’ programını, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu 12 filmlik program, geçtiğimiz yıl adından söz ettiren keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara; auteur yönetmenlerin yeni işlerinden tamamı yapay zekâ ile üretilmiş ilk uzun metraj belgesele uzanan zengin bir seçki sunuyor.

Yeni Şafak Solarken

Belgeselden kurmacaya uzanan bu seçki, kadın deneyiminden toplumsal bunalıma, yersiz yurtsuzluktan özgürlük arayışına uzanan insan hikâyelerini farklı anlatım biçimleriyle bir araya getiriyor. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından beslenen bu filmler, güçlü sinemasal dilleriyle, genellikle vizyonda hak ettiği yeri bulamayan yapımlara yeni bir görünürlük kazandırıyor.

Festival heyecanı gibi

İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, 2026’nın ilk sinema programı “Biz de Varız!” için “Bu yıl da izleyicilerimizi sinemanın farklı dünyalarına davet ediyoruz. Bu yılki seçkimiz, ödüllü filmlerden keşfedilmeyi bekleyen yapımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Depremden yapay zekaya uzanan belgesellerimiz ise yenilikçi anlatım biçimleri ve zengin tematik çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Her gösterim, sadece bir film izleme deneyimi değil, yönetmenler, oyuncular ve ekiplerle etkileşim kurma imkânı sunarak festival heyecanını İstanbul Modern’e taşıyor” dedi.

Gündüz Apollo, Gece Athena Ödüllü filmler, ilham verici belgeseller Bu yılın programında, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'ne layık görülen Ev, Tokyo Film Festivali Asian Future bölümünde En İyi Film ve İstanbul Film Festivali'nde SİYAD En İyi Film Ödülü kazanan Gündüz Apollo, Gece Athena ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi İlk Film ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi Sahibinden Rahmet yer alıyor. Seçkide ayrıca, Altın Portakal'da En İyi Film dâhil yedi ödül kazanan Tavşan İmparatorluğu, İstanbul Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan Pelin Esmer'in son filmi O da Bir Şey mi ve İstanbul Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görülen Yeni Şafak Solarken de öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Gerçek Ötesi Belgesel seçkisinde ise, tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel olma özelliği taşıyan Gerçek Ötesi ile resmî tarihin dışında kalmış bir belleği odağına alan Roman Gibi, yenilikçi anlatım biçimleri ve güçlü içerikleriyle dikkat çekiyor.

"Biz de Varız!", her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca filmleri değil, yönetmenleri, oyuncuları ve film ekiplerini de izleyiciyle buluşturarak programa festival atmosferi kazandırıyor. "BİZ DE VARIZ!" PROGRAMI EV, 2025Yönetmen: Orhan Eskiköy Evsiz kaldıktan sonra bir çadırda yeni bir yaşam kurmaya çalışan Hülya ve Mustafa, çocuklarının düzenini mümkün olduğunca korumaya çalışır. Ailenin en küçüğü İbo'nun sokakta geçirdiği zamanın giderek artması ise hem okul hayatı hem de gelecek hayalleri açısından görünmez bir kırılmaya yol açar. Çadırın geçiciliğine inanarak sürekli yeni bir ev kurma planları yapan aile, zamanla bu umudun yavaşça dağıldığını fark etse de gündelik rutini sürdürmeye çabalar. Ev, bir ailenin yersizliğin ortasında tutunma çabasını ve "ev" duygusunun kaybının yarattığı sarsıntıyı sakin ama çarpıcı bir gözlemle anlatıyor. Film, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'ne layık görüldü.

BURADAYIM, İYİYİM, 2025 Yönetmen: Emine Emel Balcı Oyuncular: Bige Önal, Elit İşcan, Görkem Mertsöz Genç anne Filiz, doğum sonrası depresyonla mücadele ederken evde sıkışmış hissettiği hayatından nefes alabilmenin yollarını arar. "Kendine ait bir araba" fikriyle çıktığı yol, onu Şule ile karşılaştırır; aralarındaki beklenmedik dayanışma Filiz'in iç dünyasını yeniden kurma çabasının bir parçasına dönüşür. Film, kent yaşamının yalıtılmış alanlarında var olma mücadelesini ve kadın dayanışmasını gözlemci bir dille ele alıyor. Buradayım, İyiyim, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Bige Önal'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandırdı. O DA BİR ŞEY Mİ, 2025 Yönetmen: Pelin Esmer Oyuncular: Timuçin Esen, Nur Sürer, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Şebnem Hassanisoughi Bağımsız film yönetmeni Levent, Söke Film Festivali'ne davet edilince otelde çalışan Aliye ile yolları kesişir. Sinema endüstrisinin çevresinde ve kendi gündelik gerçeklikleri içinde birbirlerini gözlemlerken aralarında beklenmedik bir ilişki ve anlayış gelişir. Film, yaşam ile film yapma süreçleri arasındaki sınırları incelikle sorgular. Pelin Esmer sinemasının gözlemci duyarlılığını taşıyan O da Bir Şey Mi?, karakterlerin aidiyet arayışlarını ve hikâye anlatma pratiklerini gerçek ile kurgu arasındaki geçirgen bir hatta ele alır. Film, dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali ana yarışmasında yaptı.

YENİ ŞAFAK SOLARKEN, 2024 Yönetmen: Gürcan Keltek Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayla Algan, Erol Babaoğlu Yıllardır hastanelerde tedavi gören Akın, son taburculuğunun ardından eski hayatına dönemeyeceğini fark eder ve İstanbul'daki aile evine kapanır. Şehrin kaotik gürültüsü ile camilerin ve mezarlıkların sessizliği arasında gidip gelirken, mekânların da tetiklediği sanrılarla gerçeklik algısı giderek çözülür. Belgesel–kurmaca sınırında karanlık bir şiir gibi dolaşan film, İstanbul'u Akın'ın zihninin tekinsiz bir uzantısına dönüştürür. Dünya prömiyerini Locarno Film Festivali'nde yapan film, İstanbul Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü. SAHİBİNDEN RAHMET, 2025 Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık, Pınar Çağlar Gençtürk Yoksul ve çorak bir Anadolu köyüne düşen bir meteor parçası, köylülerin gündelik hayatını altüst eder. Meteora duyulan ilgi arttıkça açgözlülük, hırs ve kaybetme korkusu su yüzüne çıkar. En büyük taşı bulan İrfan, adını "rahmet" koyduğu bu parçayla kısa yoldan zengin olma hayali kurarken elindeki asıl değerleri fark edemez. 2015'te Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'ne düşen meteordan esinlenen film, doğa olaylarının birey ve toplum üzerindeki etkisini mizah ve dramı harmanlayan bir dille anlatıyor. Dünya prömiyerini Şanghay Film Festivali'nde yapan yapım, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal En İyi İlk Film ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı.

GERÇEK ÖTESİ, 2025 Yönetmen: Alkan Avcıoğlu Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel olan film, teknolojinin hayatlarımız üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl dönüştüğünü sorguluyor. Görüntüden müziğe, ses tasarımından anlatıcıya kadar tüm unsurları yapay zekâ araçlarıyla üretilen Gerçek Ötesi, hakikatin yerini kopyalarının aldığı bir dünyayı belgesel formuyla, kendi üretim diliyle de düşünmeye açıyor. Senaryosu Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot imzası taşıyan film, teknoloji ile gerçeklik arasındaki bugünü mercek altına alıyor. HİÇBİR ŞEY NORMAL DEĞİL, 2024 Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik Film, 1990'larda Türkiye'nin ilk "çevre dostu" otellerinden biri olarak açılan Naturland Eco Park & Resort'un bugün orman içinde çürümeye terk edilmiş hâline odaklanıyor. Bir zamanlar tatil ütopyası olarak sunulan bu dev kompleks, 2014'te borçlar ve skandalların ardından kapanarak ardında solmuş renkler ve anlatılmamış hikâyeler bırakır. Özçelik, mekânın mimarisini ve hayali konukların seslerini kullanarak ülkenin son 30 yılına uzanan kara mizah yüklü bir panorama kuruyor. Tamamı telefonla çekilen hibrit yapısıyla film, ütopyanın distopyaya dönüşümünü görsel olarak da deneyimlemeye olanak veriyor.

CINEMA JAZİREH, 2025 Yönetmenler: Gözde Kural, Bulut Reyhanoğlu Oyuncular: Fereshte Hosseini, Mazlum Sümer, Ali Karimi, Hamid Karimi, Meysam Damanzeh Taliban baskısı altındaki Afganistan'da, oğlunu bulmak için erkek kılığına giren Leyla'nın tehlikeli yolculuğunu izliyoruz. Kadınların yanında bir erkek olmadan sokağa çıkmasının yasak olduğu ülkede Leyla, ölmüş kocasının sakallarını yüzüne yapıştırıp kıyafetlerini giyerek hem toplumsal baskıyla hem de coğrafyanın sert koşullarıyla mücadele eder. Filmdeki paralel anlatı ise erkek çocukların zorla çalıştırıldığı ve sömürüldüğü gizli bir mekân olan Cinema Jazireh'de geçer. Film, bireyleri kabul edilemez kimliklere zorlayan baskı düzenini güçlü bir atmosferle aktarıyor. Açılışını 59. Karlovy Vary Film Festivali ana yarışmasında yaptı. TAVŞAN İMPARATORLUĞU, 2024 Yönetmen: Seyfettin Tokmak Oyuncular: Alpay Kaya, Perla Palamutçuoğulları, Sermet Yeşil, Emrullah Çakay, Kubilay Tunçer Kırsal bir Anadolu köyünde yaşayan 12 yaşındaki Musa, babası Beko ile birlikte tazı yarışları için tavşan yakalayarak geçimini sağlar. Musa'nın maden sahasında kurduğu hayal dünyası, engelli çocuklara verilen devlet desteğini duyan babasının onu bu yardımı almak için engelli gibi davranmaya zorlamasıyla sarsılır. Bu baskı, Musa'nın sessiz isyanını tetiklerken gerçek ile hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film dâhil yedi ödül kazandı.

REKLAM GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA, 2024 Yönetmen: Emine Yıldırım Oyuncular: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer, Gizem Bilgen Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik ve duygusal yolculuğu Side Antik Kenti’nin mistik atmosferinde anlatıyor. Dünya prömiyerini yaptığı Tokyo Film Festivali’nin “Asian Future” bölümünde En İyi Film Ödülü’ne, İstanbul Film Festivali’nde de SİYAD En İyi Film Ödülü’ne değer görüldü. Defne’nin hayaletlerle kurduğu diyaloglar aracılığıyla mitolojik figürlerin gölgesinde ilerleyen hikâye, geçmişin travmalarının yanı sıra, bugünün dünyasında kadınlara yüklenen rollere dair sorular soruyor. ROMAN GİBİ, 2025 Yönetmen: Tayfun Belet Film, Selanik’te başlayan yaşamlarıyla Türkiye’nin çalkantılı dönemlerinde özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren gazeteciler Sabiha ve Zekeriya Sertel’in izini sürüyor. Ölümünden sonra ailesi tarafından gölgede bırakılan Sabiha’nın hikâyesi, yıllar sonra yeğeni Nur Deriş’in eline geçen Roman Gibi kitabıyla yeniden görünür olur. Nur, hayranlık duyduğu bu güçlü kadının aslında kendi büyük halası olduğunu bilmeden onun izini sürmeye başlar. Roman Gibi, resmî tarihin dışına itilmiş bir kuşağın hafızasını sabırla arşivleyen, sessizliklerin ardındaki hikâyeleri açığa çıkaran bir bellek denemesi sunuyor.