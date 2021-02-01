Kumar baskınında güldüren savunma! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde dün gece saat 22.00 sıralarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi genelgesine uymayan bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

11 ŞÜPHELİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre ekipler, camları siyah perdeler ile kapatılan kıraathanenin çevresini ablukaya aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde 11 şüphelinin kumar oynadığını gördü.

"DERBİ İZLİYORDUK, BURASI AİLE KIRAATHANESİ"

11 şüpheliye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’na Uymamak’ ve ‘Kumar Oynamak’ suçlarından toplamda 47 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bir şüpheli gazetecilere, "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik. Bize kısıtlama yok, ailecek toplandık maç izledik burası aile kıraathanesi’’ dedi.

"NEDEN KUMAR OYNUYORSUNUZ"

Diğer bir şüpheli ile gazetecilerin "Neden kumar oynuyorsunuz" sorusuna ‘Zevk için’ diye cevap verdi. Ekiplerin, kıraathanede arama yaptığı sırada bir oyun sever ise kaçmaya çalıştı, ancak ekipler tarafından yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.