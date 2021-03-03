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Bizans İmparatorluğu'na ait mezar heyecanlandırdı

Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında yapılan alt yapı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar bulunmuş, çalışmalar durdurulmuştu. Arkeologlar tarafından yapılan incelemede bölgede bin 500 yıllık Bizans İmparatorluğu’na ait mezar bulundu

Çalışmalar tamamen durduruldu... Heyecanlandıran keşif! - Haberler
İHA

İSKİ tarafından Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında altyapı çalışmaları devam ederken, Darıcı Mahallesi’nde tarihi kalıntılar tespit edildi.

İHA'nın haberine göre tespit sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu.

Bölgede arkeologlar nezdinde tarihi kalıntılarda incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ortaya mezarlık çıktı.

Kazı çalışması sonrasında mezarın içerisinde kemikler ortaya çıktı.

YATIŞ POZİSYONU İPUCU VERİYOR

Bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen mezarın içindeki kemiklerin yatış pozisyonundan Bizans İmparatorluğu’na ait olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar tarafından bölgede mezar üzerinde incelemeler titizlikle yapılırken, altyapı çalışmaları da tamamen durduruldu.

Ekipler su hattı için yeni çalışmalara başlarken, Bizans İmparatorluğu’na ait mezar çevredeki vatandaşları da heyecanlandırdı.

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde görev alan arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde bölgede birden fazla Bizans İmparatorluğu’na ait mezar olabileceği kaydedildi.

Çıkan mezarda yapılacak incelemenin ardından bölgede Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni kazı çalışmaları yapılması bekleniyor.

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