Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bizim Hikaye bu akşam neden yok? Bizim Hikaye 70. final bölümü ne zaman? 16 Mayıs FOX TV yayın akışı

Bizim Hikaye izleyicisine kötü haber geldi. Bizim Hikaye bugünkü 16 Mayıs FOX TV yayın akışında bulunmuyor. Dizi ekranlara gelecek 70. bölümüyle final yapacak. İşte FOX Tv yayın akışı ve Bizim Hikaye'nin final bölümüyle ile ilgili detaylar

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye, normalde bu akşam final bölümüyle ekranlara gelmesi gerekiyordu. Ancak yayıncı kuruluş olan FOX TV'nin 16 Mayıs yayın akışında Bizim Hikaye bulunmuyor. Peki Bizim Hikaye final bölümü ne zaman yayınlanacak?

BİZİM HİKAYE BU AKŞAM NEDEN YOK? BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bizim Hikaye'nin final bölümü bu akşam yerine bir hafta sonra yani 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanacak. Yapılan bu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİZİM HİKAYE 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 16 MAYIS

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 Şevkat Yerimdar

13.30 The Taste Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.00 Nadide Hayat Film

22.30 Bir Aile Hikayesi

01.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04.00 Nadide Hayat

06.00 Kalbimdeki Deniz

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nadide Hayat nerede çekildi? Konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları kimler?
TELEVİZYONNadide Hayat nerede çekildi?
Game of Thrones hayranları ayaklandı - Magazin haberleri
TELEVİZYONGame of Thrones hayranları ayaklandı
Serhat Hacıpaşalıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serhat Hacıpaşalıoğlu hayatı
TELEVİZYONSerhat Hacıpaşalıoğlu kimdir?
Kuzgun 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun'un büyük yemini! Kuzgun 14. son bölüm
TELEVİZYONKuzgun'un büyük yemini!
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm fragmanı: "Tuzak kurduğun bu yol senin ecelin olacak!" Diriliş 148. bölüm özeti
TELEVİZYONTuzak kurduğun bu yol senin ecelin olacak!
Çarpışma 22. bölüm 2. fragmanı: Kadir ve Veli, Cansız'a karşı güç birliği yapıyor! Çarpışma 21. bölü
TELEVİZYONKadir ve Veli, Cansız'a karşı güç birliği yapıyor!
Survivor Yusuf Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yusuf Karakaya hangi meslekle uğraşıyor?
TELEVİZYONSurvivor Yusuf Karakaya kimdir?
Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Atakan Işıktutan hangi sporla uğraşıyor?
TELEVİZYONSurvivor Atakan Işıktutan kimdir?
Sen Anlat Karadeniz neden yok? Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs ATV yayın akışı
TELEVİZYONSen Anlat Karadeniz neden yok?
Meryem Uzerli kimdir? Meryem Uzerli kaç yaşında ve nereli?
TELEVİZYONMeryem Uzerli kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X