Bizim Hikaye, normalde bu akşam final bölümüyle ekranlara gelmesi gerekiyordu. Ancak yayıncı kuruluş olan FOX TV'nin 16 Mayıs yayın akışında Bizim Hikaye bulunmuyor. Peki Bizim Hikaye final bölümü ne zaman yayınlanacak?

BİZİM HİKAYE BU AKŞAM NEDEN YOK? BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bizim Hikaye'nin final bölümü bu akşam yerine bir hafta sonra yani 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanacak. Yapılan bu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİZİM HİKAYE 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI - 16 MAYIS

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 Şevkat Yerimdar



13.30 The Taste Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.00 Nadide Hayat Film

22.30 Bir Aile Hikayesi



01.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04.00 Nadide Hayat

06.00 Kalbimdeki Deniz