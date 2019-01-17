Bizim Hikaye'nin bu akşam yayınlanması gereken 54. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

BİZİM HİKAYE 54. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Filiz'in hayatını konu alan Bizim Hikaye dizisi yeni bölümü 24 Ocak saat 24.00'da FOX TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.