Bizim Hikaye dizisi 44. yeni bölümüyle Perşembe akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bizim Hikaye dizisi oyuncuları ve 44. yeni bölüme dair detaylar...

BİZİM HİKAYE DİZİSİNİN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz bir yandan Barış’ın hareketlerine anlam vermeye çalışırken, bir yandan da ailesinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Barış ise sürekli Filiz’in yanında gördüğü Selim'i kıskanmaktan kendini alamaz. Bir yandan Filiz’e yakınlaşmak için kavrulsa da, diğer yandan Selim’le birlikte olduğu şüphesi içini kemirmektedir. Barış’ın anlam veremediği gelgitli tavırları Filiz’in de dengesini bozmaya başlar. Bu süreçte Filiz'in yanındaki en büyük destek Selim’dir. Selim kendi duygularını bir kenara bırakarak Filiz’in hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Tüm bunların yanı sıra bir süredir Fikri’den de haber alınamamaktadır.

Filiz, bu konuda Selim’in yardımını ister. Selim Fikri’yi araştırırken Filiz’i şok edecek bir gerçeğe ulaşır. Filiz’in öğrendikleri Elibol’ların hayatını bir kez daha alt üst edecektir.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz), Burak Deniz (Barış), Reha Özcan (Fikri), Yağız Can Konyalı (Rahmet), Nejat Uygur (Hikmet), Zeynep Selimoğlu (Kiraz), Alp Akar (Fikret), Ömer Sevgi (İsmet)

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı Bizim Hikaye dizisi 44. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak.

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