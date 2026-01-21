Habertürk
        BKM'den 'Bir Aile Provası' Şubat'ta sahnede

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı'Bir Aile Provası' adlı oyun 16 Şubat'ta, Maximum Uniq Box'ta seyirciyle buluşacak

        Giriş: 21.01.2026 - 21:34 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:34
        BKM'den 'Bir Aile Provası' Şubat'ta sahnede
        BKM, 2026’nın en dikkat çeken oyunlarından birine imza atarak sıcak bir aile hikayesini tiyatro sahnesine taşıyor. Evrim Yağbasan’ın yazdığı ‘Bir Aile Provası’ birbirinden güçlü isimleri bir araya getiriyor.

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

        Aile içinde yıllardır ertelenen konuşmaların ve küçük hesaplaşmaların yerini hem komik hem de hızla kontrolden çıkan bir yüzleşmeye bıraktığı ‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu.

        Oyun takvimi:

        16 Şubat Pazartesi 20.30 - Maximum Uniq Box

        17 Şubat Salı 20.30 - Maximum Uniq Box

        27 Şubat Cumartesi 20.30 - Maximum Uniq Box

        13 Mart Cuma 20.30 Mall of İstanbul MOİ Sahne

        27 Mart Cuma 20.30 Maximum Uniq Box

