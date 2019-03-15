BKM Mutfak, sinemaya, televizyona ve sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Sanat (AKS) ile birlikte Oyunculuk Atölyeleri'ni kurarak kasımda yeni bir oluşuma imza atmıştı. BKM Mutfak, böylelikle Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Merkezi (AKM) işbirliğiyle kurduğu 'Oyunculuk Atölyeleri' ile akademik kimlik kazanmış oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayan 'Oyunculuk Atölyeleri'nde birçok tecrübeli eğitmen, uzman oldukları alanlarda kursiyerlere dersler verdi. 'Temel Oyunculuk', 'Kamera Önü Oyunculuğu' ve ' Komedi Oyunculuğu' dalında 10 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 'Oyunculuk Atölyeleri'nin ilk kursiyerleri sertifikalarını 16 Mart'ta BKM Mutfak'ta düzenlenecek olan törenle alacak.