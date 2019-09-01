Fantastik macera türünedeki ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’nde ‘Güldüy Güldüy Çocuk’ ekibinin birbirinden yenetekli oyuncuları rol alıyor.

Berat Efe Parlar ve Eda Döğer başta olmak üzere, tüm ekibin yaşadığı sihirli ülkeyi beyazyerdeye aktaran yönetmen koltuğunda da Tuğçe Soysop var. Filmin sürpriz başrol oyuncusu ise Ahmet Rıfat Şungar .

Gamonya’nın bu sihirli dünyasını yazan ekip ise Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit ve Pelin Serin’den oluşuyor.

Gamonya dünyasını en ince ayrıntısına kadar inşa eden BKM ekibi, rengarenk bir çocuk köyünü hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan Gamonya Köyü, çekimlerin ardından tüm çocukların filmin sihirli dünyasını her zaman görebilmesi için ziyarete açılacak.

Daha önce ‘Bizim Köyün Şarkısı’ ve ‘Can Dostlar’ filmleriyle sinemada da iddialı olduğu kanıtlayan ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ekibi, ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ ile hayranlarını bu kez fantastik bir dünyaya davet ediyor.



‘Gamonya’dan küçükler kadar yetişkinlerin de keyif almasını hedeflediklerini söyleyen projenin idari yapımcısı Cansu Akbel filmin yarı yıl tatilinde çocuklarla buluşacağını belirtti.



GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ

Yapım : BKM Film

Yönetmen : Tuğçe Soysop

Yapımcı : Necati Akpınar

İdari Yapımcı : Cansu Akbel

Uygulayıcı Yapımcı : Erkan Gültekin

Görüntü Yönetmeni : Tolga Kutlar

Oyuncular : Berat Efe Parlar, Eda Döğer , Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın , Dora Dalgıç , Zeynep Ilgın Çelik , Alperen Esmer , Taha Sönmezışık , Arda Taşarcan ,Arda Şahin , Ceren Reis, Duru Hoşver , Defne Erşen , Berkecan Akkaya , İlknur – İkra Külahlıoğlu , Nehir Gökdemir

Vizyon tarihi: 17 Ocak 2019