Teknolojinin ve internetin günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olması, alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Pandemi sonrası hız kazanan e-ticaret, özellikle 'Black Friday' ve 'Cyber Monday' gibi büyük indirim dönemlerinde zirve yapıyor. Bu yıl da tüketiciler, fiziksel mağazalara gitmek yerine evlerinin konforunda milyonlarca fırsata ulaşmayı tercih etti ve online alışveriş bir kez daha yıldızlaştı.

Adobe Analytics’in 1 trilyondan fazla site ziyaretini analiz ettiği verilere göre, Amerikalılar bu Black Friday’de internet üzerinden tam 11,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam, 2024’teki 10,8 milyar dolarlık harcamanın %9,3 üzerinde ve şimdiye kadarki en yüksek Black Friday online cirosu anlamına geliyor. Günün en yoğun saatleri olan 10:00-14:00 arasında tüketiciler dakikada ortalama 12,5 milyon dolar harcadı.

CYBER MONDAY REKORU YENİLEYECEK

Adobe, 1 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek Cyber Monday’in daha büyük bir hacim yaratacağını öngörüyor. Tahminlere göre bu yıl Cyber Monday’de online harcama 14,2 milyar dolara ulaşacak ve “tarihin en büyük online alışveriş günü” unvanını korumaya devam edecek.