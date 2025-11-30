Habertürk
        ABD'li tüketiciler 2025 'Black Friday'inde internet üzerinden 11,8 milyar dolar harcayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Adobe Analytics verilerine göre geçen yıla oranla yüzde 9,3 artış yaşanırken, 1 Aralık'taki Cyber Monday'de harcamanın 14,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yapay zekânın alışveriş deneyimindeki etkisi hızla artarken, fiziksel mağazalardaki ziyaretçi trafiği ise karmaşık sinyaller veriyor. 2025 tatil sezonu toplam online harcamasının 253,4 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

        Giriş: 30.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:24
        Teknolojinin ve internetin günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olması, alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Pandemi sonrası hız kazanan e-ticaret, özellikle 'Black Friday' ve 'Cyber Monday' gibi büyük indirim dönemlerinde zirve yapıyor. Bu yıl da tüketiciler, fiziksel mağazalara gitmek yerine evlerinin konforunda milyonlarca fırsata ulaşmayı tercih etti ve online alışveriş bir kez daha yıldızlaştı.

        Adobe Analytics’in 1 trilyondan fazla site ziyaretini analiz ettiği verilere göre, Amerikalılar bu Black Friday’de internet üzerinden tam 11,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam, 2024’teki 10,8 milyar dolarlık harcamanın %9,3 üzerinde ve şimdiye kadarki en yüksek Black Friday online cirosu anlamına geliyor. Günün en yoğun saatleri olan 10:00-14:00 arasında tüketiciler dakikada ortalama 12,5 milyon dolar harcadı.

        CYBER MONDAY REKORU YENİLEYECEK

        Adobe, 1 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek Cyber Monday’in daha büyük bir hacim yaratacağını öngörüyor. Tahminlere göre bu yıl Cyber Monday’de online harcama 14,2 milyar dolara ulaşacak ve “tarihin en büyük online alışveriş günü” unvanını korumaya devam edecek.

        Adobe’nin 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tatil dönemi tahmini, ABD’de toplam online harcamasının 253,4 milyar dolara yükseleceği yönünde. Bu rakam, 2024’teki 241,1 milyar dolarlık harcamanın %5,1 üzerinde ve tatil alışverişinin artık büyük ölçüde dijital kanallara kaydığının en güçlü kanıtı olarak görülüyor.

        YAPAY ZEKÂ ALIŞVERİŞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

        Salesforce’un verileri ise Black Friday’de küresel çapta 79 milyar dolarlık harcama gerçekleştiğini, bunun 18 milyar dolarının ABD’de olduğunu gösteriyor. Şirketin dikkat çeken bulgusu, yapay zekânın etkisi: Şükran Günü ile Black Friday arasında yapay zekâ ve yapay zekâ destekli asistanlar küresel çapta 22 milyar dolarlık satışa yön verdi. Kişiselleştirilmiş öneriler, fiyat karşılaştırmaları ve otomatik alışveriş asistanları tüketici davranışlarını belirgin şekilde değiştirmeye başladı.

        FİZİKSEL MAĞAZALARDA KARIŞIK TABLO

        Online tarafta rekorlar kırılırken, fiziksel mağazalardaki durum net değil. RetailNext verilerine göre ülke genelinde mağaza trafiği %3,4 gerilerken, Pass_by ölçümlerine göre genel trafik %1,17, büyük department store’larda ise %7,9 artış gösterdi. Bu farklılık, tüketicilerin hâlâ seçici bir şekilde fiziksel alışverişe yöneldiğini ortaya koyuyor.

