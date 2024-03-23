Blake Lively, Kate Middleton'dan özür diledi
Ünlü aktrist Blake Lively, dün kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'ın Anneler Günü'ndeki paylaşımına yönelik yaptığı yorum nedeniyle özür dilediğini açıkladı
Kanserle mücadele ettiğini duyuran Galler Prensesi Kate Middleton'ın, Anneler Günü'nde üç çocuğuyla çekilen fotoğrafının bir bölümünün değiştirilmiş olmasından dolayı sorumluluğu kabul ettiğini belirten bir açıklama yapmıştı.
Prenses Kate, uzun süre kamuoyundan uzak kalmasının ardından görüntünün neden olduğu "Herhangi bir kafa karışıklığı" için üzgün olduğunu söylemişti. Fotoğraf, Kensington Sarayı tarafından Anneler Günü kutlaması amacıyla paylaşılmıştı. (İngiltere'de Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor.) 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın bölgesi ameliyatı olan Kate Middleton'ın gözlerden uzak geçirdiği uzun dönemin ardından ortaya çıkan ilk fotoğrafı, yayımlanmasının ardından mercek altına alındı ve yanlış şekillendirme işlemi kamuoyu tarafından eleştiri konusu olmuştu.
Pek çok ünlü de Kate Middleton'ı ti'ye almıştı. O isimlerde biri de Blake Lively'di.
Ünlü oyuncu, Prenses Kate'in kanser tedavisi gördüğünü açıklanmasından sonra, Anneler Günü paylaşımına gönderme yapan esprili gönderisi nedeniyle çok utandığını sosyal medya sayfasından ifade etti.
Instagram hesabından özür dileyen Blake Lively; "Biliyorum, bugün kimsenin umurunda değil ama kabul etmem gerektiğini hissediyorum. Photoshop kazası nedeniyle aptalca bir gönderi paylaştım. Şimdi bu gönderi beni çok utandırıyor. Özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.
Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatın ardından kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlık durumu hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı Galler Prensesi Kate Middleton, dün kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Bir video mesaj yayımlayan Prenses Kate, "Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben genç ailemizin iyiliği için bu süreci özel olarak ele almak konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.