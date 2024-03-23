Blake Lively, Kate Middleton'dan özür diledi

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatın ardından kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlık durumu hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı Galler Prensesi Kate Middleton, dün kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Bir video mesaj yayımlayan Prenses Kate, "Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben genç ailemizin iyiliği için bu süreci özel olarak ele almak konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.