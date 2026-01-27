Habertürk
        Blok3'ün 'Obsesif' albümü Spotify'dan kaldırıldı

        Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'Sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan kaldırıldı. Açıklama yapan şarkıcı, olayla ilgili hukuki süreç başlatacağını ve süreci sonuna kadar takip edeceğini duyurdu

        27.01.2026 - 20:31
        Blok3'ün 'Obsesif' adlı albümü ve albüme bağlı çok sayıda şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi.

        Spotify platformundan kaldırılan içeriklerle ilgili araştırma başlattığını belirten Blok3, yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu öne sürdü. Hesap güvenliğiyle ilgili de şüpheleri olduğunu ifade eden rapçi, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri bulacağını ve süreci hukuki boyuta taşıyacağını açıkladı.

        Blok3, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

        #Blok3
        #Spotify
