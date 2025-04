Blondie'nin davulcusu Clem Burke, hayatını kaybetti

1970'lerin sonunda üne kavuşan ve şimdiye kadar 30 milyonun üzerinde albüm satan ABD'li ünlü rock grubu Blondie'nin efsanevi davulcusu Clem Burke, 70 yaşında hayata veda etti. Yapılan açıklamaya göre; Burke, kanserle mücadelesini kaybetti.

"PAHA BİÇİLMEZ KATKILARDA BULUNDU"

Blondie üyelerinin yayımladığı duygusal mesajda şu ifadelere yer verildi; "Clem, sadece bir davulcu değildi; o Blondie'nin atan kalbiydi. Eşsiz yeteneği, tükenmek bilmeyen enerjisi ve müziğe olan derin tutkusu, grubumuzun sesine ve başarısına paha biçilmez katkılarda bulundu."

Clem Burke, 14 yaşında okul orkestrasında davul çalmaya başladı ancak yüksek sesle çaldığı için orkestradan uzaklaştırıldı. 1970'lerde Village Voice gazetesinde yayınlanan 'enerjik bir rock davulcusu arayışı' ilanı, onun hayatını değiştirdi ve Blondie ile müzik kariyerine başlamasına vesile oldu. 1976'da albüm çıkaran grup, kısa sürede büyük başarı yakaladı ve 2006'da Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

Blondie'nin hit şarkıları 'Heart of Glass', 'Call Me' ve 'Rapture' ile müzik tarihine adını yazdıran Clem Burke, özellikle 'Dreaming'deki davul çalma tarzıyla dikkat çekti. 2022'de grubun arşiv albümü 'Blondie: Against the Odds, 1974-1982' yayınlandı. Rock & Roll Hall of Fame, Burke'ü 'her şarkıya uygun davul çalan ve punk rock enerjisiyle coşan eşsiz bir davulcu' olarak tanımladı.