Bloomberg HT ve Habertürk TV ödül aldı

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Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlenen ödül töreninin sunumunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz yaptı

Ratel Medya ve Luna Medya organizatörlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde, Ciner Grubu’ndan Bloomberg HT ve Habertürk TV de ödül alan medya kuruluşları arasında yer aldı.

Bloomberght’de yayınlanan ve Ender Merter’in hazırlayıp sunduğu “Reklamarkası” programı, “Yılın En İyi Reklam ve Pazarlama Programı” ödülünü aldı.

Reklamarkası’nda, yeni başlayan ve ses getiren reklam kampanyaları, bu kampanyaların yaratım ve yapım süreçleri, reklamın nerede, ne zaman ve ne kadar yayınlanacağına dair oluşturulan stratejiler yer alıyor.

Yayın hayatındaki 10. yılını tamamlayan reklamarkası programında bugüne kadar 500’ü aşkın canlı yayın gerçekleştirildi.

Habertürk TV tarafında ise Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par ödül alanlar isimler arasında yer aldı.

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde iş dünyasının ödül kazananları, her bir sektörde alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirleniyor.