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        Haberler Dünya BM'den Hindistan'a çağrı: Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına son verilmeli | Dış Haberler

        BM'den Hindistan'a çağrı: Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına son verilmeli

        Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakanlı Müslümanlar, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'daki Arakan eyaletinde gördükleri baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınmıştı. Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:57
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        BM'den Arakanlı Müslümanlar çağrısı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hindistan'a, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermesi çağrısında bulundu.

        CERD, Hindistan'da bulunan Arakanlı Müslümanlara yönelik muameleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Hindistan, Arakanlı Müslümanlara yönelik ırk ayrımcılığına, zorla sınır dışı etme ve keyfi gözaltılara son vermeli." ifadesi kullandı.

        Zorla sınır dışı edilerek Myanmar'a geri dönecek Arakanlı Müslümanların insan hakları ihlallerine maruz kalma riskinin olduğu da belirtilen açıklamada, politikacılar ve tanınmış kişiler dahil Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın ırkçı nefret söylemi ve zararlı yaklaşımlara ilişkin raporların arttığı kaydedildi.

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        Açıklamada, "Çocuklar da dahil Arakanlı Müslümanların yetersiz koşullar altında, bazı durumlarda yasal süreç veya hukuki temsile erişim olmaksızın keyfi, kitlesel olarak gözaltına alındığına ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

        Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf ülkelere, bu eylemleri kınama, bunların soruşturulmasını ve uygun olarak cezalandırılmasını sağlama çağrısı yapıldı.

        ETNİK TEMİZLİK

        Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

        Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

        Bangladeş, 2017'den bu yana Myanmar'dan kaçan 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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