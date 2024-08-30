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        Haberler Dünya BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde | Dış Haberler

        BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada İsrail'de Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye ilişkin haberlerin arttığına dikkat çekti. Msuya, BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in engellemelerinden dolayı, "benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya" olduğuna işaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:59 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:59
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        'Gazze'de durum umutsuzluğun ötesinde'
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        Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "umutsuzluğun ötesinde" olduğunu belirtti.

        Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze'de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, "Gazze'deki durumun umutsuzluğun ötesinde" olduğunu söyledi.

        Msuya, "7 Ekim 2023'ten bu yana Konsey'e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik." dedi.

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        İsrail'de Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye ilişkin haberlerin arttığına vurgu yapan Msuya, BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in engellemelerinden dolayı, "benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya" olduğuna işaret etti.

        Joyce Msuya, geçen hafta İsrail'in aldığı tahliye kararları nedeniyle BM çalışanlarının ofislerine erişemez durumda olduğuna, araçlarına ateş açıldığına ve "tamamen şans eseri hayatta kalmayı başarabildiklerine" dikkati çekti.

        Hangi malzemelere ne zaman sahip olacaklarını veya nereye teslim edebileceklerini bilmekte zorlandıkları için 24 saatten daha önceden plan yapamadıklarına değinen Msuya, "2,1 milyon insanın hayatı sadece şansa ve umuda bağlı olmamalı." ifadelerini kullandı.

        "TEMEL İNSANLIK DUYGUMUZ NE OLDU?"

        Msuya, Gazze'de son 11 ayda tanık olunan gelişmelerin bu trajedileri önlemek için tasarlanmış uluslararası hukuk düzenine dünyanın bağlılığını sorgulattığını aktararak, "Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?" şeklinde konuştu.

        Gazze'de sivillerin aç, susuz, hasta ve evsiz olduğunun altını çizen Msuya, Filistin halkının "herhangi bir insanın katlanabileceği sınırın ötesine itildiğini" bildirdi.

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        Msuya, Gazze'de görülen çocuk felci virüsüyle ilgili aşı çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerektiğini, sınır tanımayan bu hastalığın kontrol altına alınamaması halinde ne kadar felaket sonuçlar doğuracağını anlatmaya gerek olmadığını dile getirdi.

        Genel Sekreter Yardımcısı, şunları kaydetti:

        "İnsanların bu dayanılmaz acısı karşısında, Güvenlik Konseyi'nin ve tüm üye devletlerin harekete geçmesi gerekiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarının diğer kısımlarında ve bölgelerinde gerginlik tehlikeli bir şekilde tırmanırken, bu daha da acil hale geliyor. Konsey üyelerine ve tüm üye devletlere, uluslararası hukuka saygılı kalınması, Gazze'de derhal düşmanlıkların durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için ellerindeki nüfuzu kullanmaları çağrısında bulunuyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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