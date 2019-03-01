İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla BM'nin raporunu reddettiklerini belirterek, "İsrail, BM’ye bağlı İnsan Hakları Konseyinin raporunu tamamen reddediyor. Konsey, Orta Doğu’daki tek demokratik devlet olan İsrail’e takıntılı nefretinden dolayı ikiyüzlü ve yalanlar dolu bir rapor hazırlayarak yeni bir rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İsrail, Hamas’ın İsrail egemenliğine ve vatandaşlarına dokunmasına izin vermeyecektir ve kendini savunma hakkını da muhafaza edecektir."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da raporun, "absürt tiyatrolara" ve yetersiz araştırmalara dayandırıldığını ifade etti. İsrail’in kendini savunma hakkından vazgeçemeyeceğini vurgulayan Katz, "İsrail bu raporu reddetmektedir. Gazze halkı, kadınlar ve çocuklar da dahil, çitleri aşarak İsrail Devletini yok etmek istemektedir" diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanlığı ise "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirmişti.

BM'NİN GAZZE RAPORU

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde suç işleyen İsrailli faillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısında bulundu.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Raporda, Komisyonun çalışmalarının bir kısmının İstanbul'da yapıldığı belirtilerek, Türkiye'ye duyulan minnettarlık ifade edildi. İsrail makamlarının ise Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni ve gösterilere ilişkin ısrarlı bilgi taleplerine cevap vermediğinin altı çizildi.

İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin toplam 189 Filistinliyi şehit ettiği, yaklaşık 10 bin sivili de yaraladığı kaydedildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETTİ"

Raporda, Filistinli sivillerin İsrail askerlerinden yüzlerce metre uzaklıkta sivil faaliyetler yaptığının açıkça görülmesine rağmen gerçek mermilerle vurulduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli keskin nişancılar, gazetecilere, sağlık çalışanlarına, çocuklara ve engelli kişilere, onların kim olduğunu bildikleri halde ateş açtı. İsrail güvenlik güçleri, vuruldukları sırada başkaları için yakın ölüm ve yaralanma tehdidi oluşturmayan Filistinlileri öldürdü veya sakat bıraktı. Geçen yıl 30 Mart'tan bu yana 122 kişinin eklemli organları kesildi."

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan raporda, 35 çocuk, 2 gazeteci ve "açık işaret taşıyan" üç sağlık görevlisinin İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler arasında olduğunun altı çizildi.