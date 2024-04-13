BMW Türkiye, bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom’da bu kez Spor Aktivite Coupé (SAC) formundaki yeni X2 ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında sergilenecek yeni BMW X2, Universal Everything stüdyosunun 1000 Hands isimli projesinin yer aldığı bir sunum eşliğinde fuarda katılımcılara sergilenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen sanatçı stüdyolarından Universal Everything’in 1000 Hands projesi, bir mobil uygulama aracılığıyla interaktif biçimde üretilmiş çizimlerden oluşuyor.

Kolektif bir çalışmanın ürünü olan eserde, göz alıcı şekiller fon müziğinin yükselen ve alçalan tonuna bağlı olarak sürekli deviniyor. TÜRKİYE'DE İLK DEFA GÖSTERİLECEK Bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom'a Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak destek olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker, "BMW'nin sanat dünyasına olan katkısına Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak ilham kaynağı olmak bizim için çok kıymetli. CI Bloom boyunca, yeni BMW X2 ve modelle özdeş bir tasarım anlayışıyla sunularak otomobili de içine alan 1000 Hands projesini, sanat ile otomobili ilişkilendirerek somutlaştırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.