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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW X2 sanatseverler ile buluşacak - Otomobil Haberleri

        Yeni X2 sanatseverler ile buluşacak

        BMW'nin, Spor Aktivite Coupé (SAC) sınıfındaki modeli yeni X2, Borusan Contemporary iş birliğiyle Universal Everything stüdyosunun 1000 Hands isimli projesi eşliğinde CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:47
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        Yeni X2 sanatseverler ile buluşacak
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        BMW Türkiye, bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom’da bu kez Spor Aktivite Coupé (SAC) formundaki yeni X2 ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında sergilenecek yeni BMW X2, Universal Everything stüdyosunun 1000 Hands isimli projesinin yer aldığı bir sunum eşliğinde fuarda katılımcılara sergilenecek.

        Yapılan açıklamaya göre, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen sanatçı stüdyolarından Universal Everything’in 1000 Hands projesi, bir mobil uygulama aracılığıyla interaktif biçimde üretilmiş çizimlerden oluşuyor.

        Kolektif bir çalışmanın ürünü olan eserde, göz alıcı şekiller fon müziğinin yükselen ve alçalan tonuna bağlı olarak sürekli deviniyor.

        TÜRKİYE'DE İLK DEFA GÖSTERİLECEK

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom'a Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak destek olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker, "BMW'nin sanat dünyasına olan katkısına Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak ilham kaynağı olmak bizim için çok kıymetli. CI Bloom boyunca, yeni BMW X2 ve modelle özdeş bir tasarım anlayışıyla sunularak otomobili de içine alan 1000 Hands projesini, sanat ile otomobili ilişkilendirerek somutlaştırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

        Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren de, İngiltere merkezli sanatçı stüdyosu Universal Everything’in 1000 Hands isimli eserinin CI Bloom'un üçüncü edisyonunda Türkiye’de ilk defa gösterileceğini bildirdi.

        BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl CI Bloom’da tamamen elektrikli kompakt SAV modeli Yeni BMW iX1’i, Art On İstanbul sanatçılarından Kerem Giriş’in özel cam tasarımı “Dream Away” ile sergilemişti. Fuarın ilk yılına ise multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in tamamen elektrikli BMW iX modeli için özel olarak tasarladığı, görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunan sanat eseri “Monolit” ile katılmıştı.

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