Bob Ross’un 3 tablosu, 55 milyon liraya satıldı

1970 - 1980'li yıllarda televizyon tarihinin en sevilen figürlerinden biri olan ve 'Resim Sevinci' programıyla milyonlarca kişiye resim yapmayı sevdiren Bob Ross, vefatından yıllar sonra bile mirasıyla topluma katkı sağlamaya devam ediyor. Ross, ekran başında tamamladığı üç orijinal eseri, bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

Bob Ross (1942 - 1995)

KAMU YAYINCILIĞINA DEV BAĞIŞ

Toplamda 1 milyon 270 bin dolara (Yaklaşık 55 milyon 240 bin TL) satılan tabloların geliri, Bob Ross’un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı. Bu anlamlı bağış, kamu yayıncılığının finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir destek olarak nitelendiriliyor.

ESERLERİN MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK Satışa sunulan tabloları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, Ross’un bu eserleri program çekimleri sırasında, milyonlarca izleyicinin gözü önünde yapmış olması. Koleksiyonerler, sanatçının imzasını taşıyan bu parçaların sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda televizyon tarihinin birer parçası olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, Bob Ross’un popülaritesinin dijital çağda daha da arttığına dikkat çekiyor. Sosyal medya ve video platformlarında yeni nesiller tarafından da keşfedilen Ross, bu son satışla birlikte sanat piyasasındaki sarsılmaz yerini bir kez daha tescilledi. Kamu medyası yetkilileri yaptıkları açıklamada; "Bob, hayatı boyunca paylaşmanın ve öğretmenin önemini vurguladı. Bugün onun mirasının, yine halka hizmet eden medya kanallarına destek olması bizler için tarif edilemez bir gurur" ifadelerine yer verdi.