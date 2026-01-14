Habertürk
Habertürk
        Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı çocuklar risk altında

        Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonları arasında bocavirüs de yer almaya başladı. Uzmanlar, özellikle 2 yaş altı çocuklarda ağır zatürreye neden olabilen virüsün, hızlı nefes alma, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:51
        Bocavirüs alarmı! 2 yaş altı risk altında
        Havaların soğuk seyrettiği şu günlerde solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Önlem alınmaması durumunda ölüme kadar uzanan rahatsızlık olan bocavirüse karşı uzmanlardan uyarı geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Bocavirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojenidir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonundan başlamak üzere, ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik. Onun dışında, zatürreye ilerlediyse, hızlı nefes alıp verme, nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar" dedi.

        "2 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

        Bocavirüsü, direkt normal testlerle tanıyamadıklarını anlatan Doç. Dr. Akcan, "PISA dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. Diğer solunum yolu virüsüne benzer şekilde, yine ortam havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Spesifik tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok. Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "BULAŞICI BİR RAHATSIZLIK"

        Doç. Dr. Akcan, "Kış aylarında, aslında pik yapıyor; diğer solunum yolu virüsleri gibi ama kış aylarında, artan bir yük söz konusu, diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 12 Ocak 2026 (İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor: Mega Kentte Son Durum Ne?)

        İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Mega kentte son durum ne? Uyuşturucu soruşturması: Bebek Otel'le ilgili iddialar ne? Habertürk ekibi Halep'te! ABD İran'a saldırı hazırlığında mı? Emeklilerin kök maaşı artacak mı? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

